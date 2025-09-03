«C’est la crise» : L’annonce choc sur l’OM !

Avec seulement une victoire en trois matchs, l’Olympique de Marseille débute sa saison de manière inquiétante. Défaits par Rennes puis Lyon, les Phocéens peinent à convaincre. Une situation qui alimente les critiques, notamment celles de Jérôme Rothen, pas surpris de voir la crise déjà frapper le club de Roberto de Zerbi.
Trois matchs, deux défaites, une seule victoire : le bilan de l’OM en ce début de saison laisse perplexe. Mis à part un succès face au Paris FC, les Marseillais se sont inclinés face à deux concurrents directs, Rennes et Lyon, en affichant des lacunes évidentes dans le jeu et l’état d’esprit. Ce démarrage en demi-teinte laisse planer le doute sur la capacité du groupe à répondre aux exigences de l'OM et à retrouver une dynamique.
Alerte rouge pour l'OM
Sur RMC, Jérôme Rothen s'est déjà montré alarmiste. « L’OM est-il en crise ? Oui c’est la crise. Et ce n'est pas grave de dire c’est la crise dans un club comme l’OM. Je pense qu’ils sont habitués » a confié l'ancien joueur du PSG.
« C’est tombé en ruine »
Rothen pointe aussi l’exigence légitime qui entoure l’OM. « Même dans des bonnes saisons, tu as toujours une période un peu de crise de toute façon. Les résultats, il faut être exigeant avec l’OM surtout quand tu finis une saison dernière 2ème. C’est tombé en ruine après le match de Rennes » a-t-il lâché durant son émission.