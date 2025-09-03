«C’est la crise» : L’annonce choc sur l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avec seulement une victoire en trois matchs, l’Olympique de Marseille débute sa saison de manière inquiétante. Défaits par Rennes puis Lyon, les Phocéens peinent à convaincre. Une situation qui alimente les critiques, notamment celles de Jérôme Rothen, pas surpris de voir la crise déjà frapper le club de Roberto de Zerbi.

Trois matchs, deux défaites, une seule victoire : le bilan de l’OM en ce début de saison laisse perplexe. Mis à part un succès face au Paris FC, les Marseillais se sont inclinés face à deux concurrents directs, Rennes et Lyon, en affichant des lacunes évidentes dans le jeu et l’état d’esprit. Ce démarrage en demi-teinte laisse planer le doute sur la capacité du groupe à répondre aux exigences de l'OM et à retrouver une dynamique.

Alerte rouge pour l'OM Sur RMC, Jérôme Rothen s'est déjà montré alarmiste. « L’OM est-il en crise ? Oui c’est la crise. Et ce n'est pas grave de dire c’est la crise dans un club comme l’OM. Je pense qu’ils sont habitués » a confié l'ancien joueur du PSG.