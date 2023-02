«C’est inacceptable» : Le gros coup de gueule d’un joueur de l’OM

Thibault Morlain

Ces derniers jours, Ruslan Malinovskyi s’est retrouvé au coeur d’une étonnante affaire. En effet, le joueur ukrainien de l’OM s’est accroché avec un joueur de BeIN Sports, qui l’avait notamment comparé à un Russe lors d’un commentaire d’un match. Des propos qui n’ont clairement pas plu à Malinovskyi, qui l’a ainsi fait savoir ce samedi.

Lors de la rencontre entre Clermont et l’OM, les commentaires du journaliste américain de BeIN Sports , Phil Schoen, ont fait polémique. En effet, ce dernier a tenu des propos déplacés à l’encontre de Ruslan Malinovskyi, allant jusqu’à dire qu’il était Russe ou que l’un de ses tirs avait fini à Moscou. Forcément, quand on connait le contexte actuel entre l’Ukraine, d’où est originaire Malinovskyi, et la Russie, ça fait tâche. Les deux hommes se sont alors expliqués sur Twitter et le journaliste a même fini par faire un don de 100$ à une association ukrainienne pour se faire pardonner.

« Chacun doit bien faire son travail »

Ce samedi, à l’occasion d’un entretien accordé à La Provence , Ruslan Malinovskyi est revenu sur cette affaire. Et clairement, le joueur de l’OM n’a pas aimé les commentaires du journaliste américain : « Tout le monde peut dire ce qu’il veut, même des paroles moches. Mais dans une période comme celle-ci, dire d’un Ukrainien qu’il est Russe, c’est inacceptable. Je suis Ukrainien, pas Russe. Je parle de nombreuses langues, mais je ne veux pas dire un seul mot de russe. Chacun doit bien faire son travail ».

« Maintenant, c’est réglé, je n’y pense plus »