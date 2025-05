«C'est gravissime» : Panique totale à l'OM ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En réalisant un gros travail l'été dernier pour bâtir le meilleur effectif possible, l'OM semblait bien parti pour finir deuxième de Ligue 1 derrière le PSG. Mais ces dernières semaines, la course à la place en Ligue des champions s'est totalement relancée et pour beaucoup d'observateurs, la gestion de Roberto De Zerbi n'est pas la bonne. L'entraîneur italien a encore été pointé du doigt par Pierre Ménès.

Avec deux points d'avance sur Lille, 3ème, mais seulement 4 sur Strasbourg, 7ème, l'OM ne connaît pas une fin de saison tranquille. En effet, l'écart avec les principaux concurrents au podium final s'est réduit ces derniers temps et le club est en danger car sa place en Ligue des champions n'est pas assurée. Pourtant au vu de son effectif, Pierre Ménès pensait que l'opération serait largement réussie. Le journaliste n'a pas manqué de mettre la faute sur Roberto De Zerbi.

L'OM au bord de la catastrophe

En occupant la deuxième place du championnat pendant une bonne partie de la saison, l'OM se pensait peut-être à l'abri. Roberto De Zerbi devra répondre vite aux critiques dès ce week-end puisqu'un duel important face à Lille est programmé pour les Marseillais dimanche soir. Interrogé sur l'absence de l'entraîneur italien parmi les meilleurs coachs de la saison pour les Trophées UNFP, Pierre Ménès n'a pas fait dans le détail. « Je n'ai pas à trouver ça logique. Je m'en fous. Maintenant, souvenons du début de saison quand on pensait que l'OM pouvait concurrencer un PSG amoindri par le départ de Kylian Mbappé, et on se retrouve à trois journées de la fin où on ne sait pas si l'OM sera en Ligue des champions. Et c'est gravissime ! C'est gravissime pour le club d'un point de vue financier. Et c'est quand même un échec sportif » démarre-t-il sur sa chaîne YouTube.

« C'est la faute de De Zerbi »

Sous le feu des critiques depuis quelques semaines, Roberto De Zerbi tente une approche différente en cette fin de saison avec la mise au vert de l'OM. L'entraîneur italien est clairement sous pression et il n'a pas le droit à l'erreur. « Je suis désolé mais l'effectif de l'OM dès qu'il a été bâti doit terminer tranquillement deuxième de cette Ligue 1. Et s'il n'y est pas arrivé, c'est aussi la faute de De Zerbi qui n'a pas forcément toujours fait les bons choix et qui s'est ententé dans une tactique qui n'était pas toujours adaptée notamment pour les matches au Vélodrome, avec une équipe pas assez tournée vers l'offensif. Il a été obnubilé par ses problèmes défensifs qu'il n'a pas trop voulu changer » poursuit Pierre Ménès.