Catastrophe pour Balerdi : La bombe est lâchée à l’OM !

Axel Cornic

Devenu un fidèle soldat de Roberto De Zerbi, dont il est le capitaine, Leonardo Balerdi fait une nouvelle fois beaucoup parler. Le défenseur central de l’Olympique de Marseille est très critiqué et les arrivées lors du dernier mercato estival l’ont clairement fragilisé, avec un possible départ qui est évoqué.

Tout semblait être rentré dans l’ordre. Durant une période très délicate pour l’OM, l’un des seules à surnager n’était autre que Leonardo Balerdi, qui a acquis le statut de capitaine grâce à ses prestations. Mais l’état de grâce est terminé, puisque l’international argentin est à nouveau pointé du doigt.

« Balerdi n'a pas l'étoffe d'être capitaine d'une équipe de l'OM qui doit être en haut du tableau » C’est le cas avec Jérôme Rothen, qui a vivement critiqué le capitaine de l’OM ce mardi, sur RMC. « Balerdi n'a pas l'étoffe d'être capitaine d'une équipe de l'OM qui doit être en haut du tableau. Il n'est pas au niveau, il n'est pas invité » a déclaré l’animateur vedette de l’émission Rothen s’enflamme.