Calvaire loin de l’OM, tout est relancé pour Rabiot ?

Alors que la fin du mercato estival approche, les prochaines heures seront décisives pour l’avenir d’Adrien Rabiot. Toujours écarté du groupe à l’OM, le milieu de terrain français intéresse notamment l’AC Milan. Le club lombard vient de perdre Ardon Jashari sur blessure, ce qui pourrait pousser les Rossoneri à agir dans ce dossier épineux.

L’horloge tourne pour Adrien Rabiot. Si dernièrement, Roberto De Zerbi a entrouvert la porte à une réintégration du Français au sein du groupe de l’OM, l’international de 30 ans pourrait également décider de relancer sa carrière à l’étranger. En effet, plusieurs clubs italiens sont sur ses traces, à commencer par l’AC Milan, entraîné par son ancien entraîneur Massimiliano Allegri.

« Adrien est un garçon pour qui j'ai de l'affection » Ce jeudi, le coach italien a d’ailleurs évoqué la rumeur Rabiot en conférence de presse. « On ne s'est pas appelé récemment ni pendant les vacances. Adrien est un garçon pour qui j'ai de l'affection. Par ailleurs, quand il est arrivé à la Juventus en 2019, moi je suis parti, mais c'est un joueur de Marseille. La seule chose que je peux dire est que je suis lié d'affection à lui, parce qu'on a travaillé ensemble ensuite », a révélé Allegri.