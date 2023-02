Ça a chauffé dans le vestiaire de l’OM !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Décevant dimanche dernier contre le PSG, Nuno Tavares n’a pas donné raison à son entraîneur qui l’avait titularisé sur le côté droit, lui le gaucher. Igor Tudor, le coach de l’OM, lui reprocherait son manque d’investissement et ses sauts d’humeur. Le technicien croate aurait même été obligé de le recadrer à la mi-temps du match contre Toulouse… avant que Tavares ne marque.

Dimanche dernier, l’OM s’est incliné lourdement contre le PSG (0-3). En raison d’une petite gène physique pour Jonathan Clauss, Igor Tudor a opté pour Nuno Tavares sur le flanc droit, un choix qui n’a pas porté ses fruits. Pas inspiré défensivement, Tavares a surtout manqué une grosse occasion d’ouvrir le score en début de match. Un tournant dans la rencontre puisque l’OM a rapidement encaissé le premier but de Kylian Mbappé derrière.

Igor Tudor ne lâche pas Nuno Tavares

D’après les informations du journal L’Équipe , Igor Tudor serait toujours sur le dos de Nuno Tavares. L’entraîneur de l’OM lui reproche parfois son manque d’investissement et ses pertes de concentration, comme à Montpellier où il a pris un carton rouge largement évitable alors que Marseille contrôlait la fin de match. Tudor en a remis une couche lors du déplacement à Toulouse.

Il l’a recadré à la mi-temps du match à Toulouse