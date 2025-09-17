Bagarre contre l'OM, Mbappé lâche une réponse piquante !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'OM s'est incliné face au Real Madrid au Santiago Bernabeu. Lors de cette rencontre, Kylian Mbappé a eu droit à un traitement particulier de la part de Leonardo Balerdi. Après la victoire de son équipe, le numéro 10 de la Maison-Blanche s'est prononcé sur son duel musclé avec le capitaine marseillais.

Pour le compte de la première journée de la phase régulière de la Ligue des Champions, l'OM s'est déplacé sur la pelouse du Real Madrid ce mardi soir. Malheureusement pour les hommes de Roberto De Zerbi, ils se sont inclinés face à la Maison-Blanche (2-1), et ce, grâce à un grand Kylian Mbappé.

Mbappé n'est pas tombé dans le piège de Balerdi Après l'ouverture du score de l'OM, Kylian Mbappé a inscrit un doublé, offrant ainsi la victoire au Real Madrid. Et pourtant, Leonardo Balerdi l'a marqué à la culotte pendant toute la rencontre. Interrogé au micro de Canal + après le coup de sifflet final de la rencontre, Kylian Mbappé s'est prononcé sur son match dans le match avec le capitaine de l'OM.