Bagarre à l’OM : Roberto De Zerbi sème déjà la panique !

Après la défaite contre le Stade Rennais lors de la première journée de Ligue 1, l’OM a connu son premier drame de la saison. Adrien Rabiot aurait été giflé par Jonathan Rowe, ce qui a déjà des conséquences en interne. Et pour Ludovic Obraniak, Roberto De Zerbi n’est pas étranger à la situation.
Vendredi soir après la défaite à Rennes (0-1), une bagarre a éclaté entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot qui a pour conséquence la mise sur le marché des transferts des deux joueurs de l'OM. Et pour Ludovic Obraniak, Roberto De Zerbi a sa part de responsabilité.
«Je trouve qu’il a tendu un peu tout le monde»
« Je trouve qu’en sortant de ce match-là, tout le monde aurait dû se taire, en sachant qu’ils avaient fait une prestation loin d’être aboutie. Evidemment, quand tu commences à avoir les leaders qui haussent le ton très tôt dans la saison… Après, je trouve que Roberto De Zerbi est un peu responsable de ce marasme. Il a bousculé un peu les choses, beaucoup de choses se sont passées, il y avait des automatismes, et un onze s’était créé… Kondogbia, il ne joue pas les premiers matches, et là tu le bascules titulaires… Tu bouscules toute la hiérarchie… Je trouve qu’il a tendu un peu tout le monde », regrette-t-il au micro de La Chaîne L’EQUIPE, avant de poursuivre.
«Je trouve ça difficile»
« Ça peut arriver… Mais je trouve que c’est plutôt alarmant. Ça arrive trop tôt, que tout le monde se monte sur la tête. Ce qui est un peu gênant c’est que tout ça sorte très tôt, que l’altercation sorte déjà… Néanmoins, déjà contre le Paris FC (au prochain match, ndlr), tu es dans une situation… Ce qui est gênant c’est que dans un match où l’OM est bon, que tu viennes pointer du doigt un joueur qui a fauté dans l’état d’esprit, d’accord… Mais là tu sors d’un match où il n’y en a pas un pour rattraper l’autre, si ce n’est deux joueurs peut-être… Je trouve ça difficile », ajoute Ludovic Obraniak.