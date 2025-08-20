Bagarre à l’OM : Roberto De Zerbi sème déjà la panique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la défaite contre le Stade Rennais lors de la première journée de Ligue 1, l’OM a connu son premier drame de la saison. Adrien Rabiot aurait été giflé par Jonathan Rowe, ce qui a déjà des conséquences en interne. Et pour Ludovic Obraniak, Roberto De Zerbi n’est pas étranger à la situation.

Vendredi soir après la défaite à Rennes (0-1), une bagarre a éclaté entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot qui a pour conséquence la mise sur le marché des transferts des deux joueurs de l'OM. Et pour Ludovic Obraniak, Roberto De Zerbi a sa part de responsabilité.

«Je trouve qu’il a tendu un peu tout le monde» « Je trouve qu’en sortant de ce match-là, tout le monde aurait dû se taire, en sachant qu’ils avaient fait une prestation loin d’être aboutie. Evidemment, quand tu commences à avoir les leaders qui haussent le ton très tôt dans la saison… Après, je trouve que Roberto De Zerbi est un peu responsable de ce marasme. Il a bousculé un peu les choses, beaucoup de choses se sont passées, il y avait des automatismes, et un onze s’était créé… Kondogbia, il ne joue pas les premiers matches, et là tu le bascules titulaires… Tu bouscules toute la hiérarchie… Je trouve qu’il a tendu un peu tout le monde », regrette-t-il au micro de La Chaîne L’EQUIPE, avant de poursuivre.