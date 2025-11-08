Aubameyang remplacé : L’OM va refaire le coup ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Trois jours après la défaite face à l’Atalanta (0-1), l’OM reçoit Brest ce samedi au Vélodrome, juste avant la trêve internationale. Une rencontre pour laquelle Roberto De Zerbi devrait titulariser le jeune Robinio Vaz. Reste à savoir ce sera à la place ou en complément de Pierre-Emerick Aubameyang, les deux attaquants ayant été associés le week-end dernier contre Auxerre (0-1).

À l’occasion de la réception de Brest ce samedi, l’OM a l’opportunité de reprendre la tête du classement, avant la rencontre entre l’OL et le PSG dimanche soir. Les Olympiens sont dans une période difficile, avec seulement une victoire lors de leurs cinq derniers matchs, face à Auxerre (0-1).

Vaz titulaire ce samedi contre Brest Roberto De Zerbi va enregistrer quelques retours contre Brest, ceux de Geoffrey Kondgobia et Timothy Weah, mais vraisemblablement pour être sur le banc. Neal Maupay va être réintégré au groupe, mais selon L’Équipe, l’entraîneur de l’OM devrait titulariser Robinio Vaz dès le coup d’envoi, ainsi qu’Angel Gomes, lui aussi remplaçant mercredi face à l’Atalanta (0-1).