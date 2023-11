Arabie Saoudite - McCourt : C’est du sérieux pour la vente de l’OM 

La rédaction

Depuis plusieurs années, les rumeurs sur une possible vente de l'OM pullulent sur les réseaux sociaux. Mais lorsque l'information provient d'un journaliste expérimenté, ce dossier prend une tournure beaucoup plus sérieuse. Journaliste chez Canal +, David Berger a annoncé que des discussions avaient lieu entre l'Arabie Saoudite et Frank McCourt. Son ancien collègue Matthias Manteghetti a fait le point.

L'annonce a surpris. Relativement discret sur les informations mercato, David Berger est sorti de sa réserve il y a quelques jours lors d'une émission diffusée sur Canal +. Alors qu'il commentait l'actualité l'OM, le journaliste a évoqué un possible départ de Frank McCourt, possiblement lors du mois de janvier. Le propriétaire du club marseillais serait en discussion avec des investisseurs saoudiens. Une sortie, qui a surpris Matthias Manteghetti, ancien journaliste chez Canal +.

Berger, un journaliste fiable

« Concernant les propos de David Berger, c’est quelqu’un qui n’a pas à demander l’autorisation puisque c’est un journaliste très très respecté dans le milieu du football et à Canal+ en particulier. Cela fait 30 ans qu’il est commentateur sur Canal+, donc il fait partie des tops commentateurs. Il a tenu ces propos lors d’une émission qui ne parlaient pas que de foot, mais il a eu cette information sur la vente de l’OM lors des jours précédents, donc il a décidé de la donner et il n’a pas besoin de demander à qui que ce soit pour le faire » a confié l'ancien journaliste au micro de Sport MedTV. Selon lui, Berger ne recherche pas la gloire ou le buzz, ce qui rend ses propos encore plus crédibles.

« Il ne faut surtout pas croire qu’il a fait cela pour le buzz »