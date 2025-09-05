Après le PSG, un grand nom débarque à l’OM : L’annonce inattendue

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Parti au Milan AC après avoir été poussé vers la sortie à l'OM, Adrien Rabiot a reçu le soutien d'un champion du monde. Désormais chroniqueur sur RMC, Christophe Dugarry a salué le courage du milieu de terrain, mais aussi de sa mère, très critiquée sur les réseaux sociaux, notamment en raison de son franc-parler.

Arrivé à l’OM à l’été 2024 après un passage remarqué à la Juventus, Adrien Rabiot avait surpris tout le monde en signant dans le club rival de son équipe formatrice, le PSG. Malgré des débuts prometteurs sous le maillot marseillais, son aventure sur la Canebière a tourné court, brusquement interrompue après une altercation avec Jonathan Rowe. Initialement en discussions pour prolonger son contrat, Rabiot a finalement été vendu à l’AC Milan, laissant un goût amer chez certains supporters, mais aussi un respect intact chez d'autres observateurs.

Le soutien inattendu à Rabiot Champion du monde en 1998, Christophe Dugarry a salué le courage de Rabiot, qui a toujours assumé ses choix. « J’ai adoré qu’il signe à l’OM. Je trouvais que c’était un pied de nez incroyable de liberté. Le mec, malgré tout ce qu’on a pu lui dire et lui mettre dessus, je trouvais qu’il était courageux. Il avait envie de le faire, il l’a fait sans se soucier de ce qui pouvait se dire sur lui. Je le trouve ultra courageux ce garçon. Il a été à la hauteur, ce n’est pas facile de répondre aux attentes, attention il avait une pression exceptionnelle sur lui et les supporters n’attendaient qu’une chose c’était de le descendre. Il a répondu présent, il a montré une nouvelle fois une grosse force de caractère. Quoi qu’on en dise et quoi qu’il se passe, sa carrière est loin d’être finie » a confié l’ancien international français sur RMC.