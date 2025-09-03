Transfert historique à l’OM : Une date enfin annoncée ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, qui a dépensé 35M€ bonus compris pour s’attacher ses services cet été, les grands débuts d’Igor Paixão se font toujours attendre. Touché à une cuisse avant d’arriver à Marseille, le Brésilien est toujours en convalescence et son retour est espéré au plus tôt mi-septembre, après la trêve internationale.

Alors que son transfert en provenance du Feyenoord Rotterdam a été officialisé le 1er août dernier, Igor Paixão n’a toujours pas fait sa première apparition sous les couleurs de l’OM. Touché à une cuisse, l’ailier âgé de 25 ans est arrivé blessé et Roberto De Zerbi doit encore un peu patienter avant de pouvoir compter sur lui.

Pas de retour avant mi-septembre pour Paixão Ce mercredi, La Provence donne des nouvelles d’Igor Paixão, indiquant que ce dernier est toujours convalescent. Au mieux, le retour du Brésilien est espéré mi-septembre, après la trêve internationale. Tout porte à croire qu’il ne sera pas remis à temps pour la rencontre entre l’OM et Lorient le 12 septembre prochain au Stade Vélodrome.