Après le PSG, il débarque à l'OM : La recrue passée totalement inaperçue

Depuis le 1er août 2025, Amar Lacidi supervise la restauration de l’équipe professionnelle de l’Olympique de Marseille. Ancien chef de secteur chez Api Restauration, qui a travaillé avec le PSG il orchestre aujourd’hui la logistique alimentaire du club avec précision et humilité. Ce dimanche, il a évoqué son rôle au sein de la formation marseillaise.
Son nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant, Amar Lacidi est l'un des maillons essentiels de l'OM. Ancien cuisinier de formation, il a forgé son expérience dans la vie associative et les structures médico-sociales avant de rejoindre Api Restauration en 2021. En tant que chef de secteur, il avait déjà la responsabilité de superviser plusieurs prestations, dont celles du PSG.
Le pari gagnant de Lacidi
Depuis août dernier, il gère les assiettes à l'OM. Un rôle qu'il n'imaginait pas assumer. « On n’y croyait pas trop, Sodexo, boîte marseillaise, était implantée depuis vingt ans… Mais l’OM voulait monter en gamme. Ça nous a donné de la légitimité quand on a répondu à l’appel d’offres de l’OM » a confié Lacidi dans un entretien accordé à Mes Infos.fr.
Lacidi explique son rôle
Dans ses premières semaines à l’OM, Amar Lacidi a rapidement mis en place sa méthode de travail, mêlant rigueur et souci du détail. « Je me rends sur place la veille, je vérifie tout : la qualité des produits, le respect des régimes spécifiques – comme les viandes halal – l’hygiène, l’ergonomie des lieux. Il ne doit rien nous échapper » a-t-il expliqué avant de se rendre à Madrid pour préparer le retour du club en Ligue des champions.