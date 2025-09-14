Après le PSG, il débarque à l'OM : La recrue passée totalement inaperçue

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis le 1er août 2025, Amar Lacidi supervise la restauration de l’équipe professionnelle de l’Olympique de Marseille. Ancien chef de secteur chez Api Restauration, qui a travaillé avec le PSG il orchestre aujourd’hui la logistique alimentaire du club avec précision et humilité. Ce dimanche, il a évoqué son rôle au sein de la formation marseillaise.

Son nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant, Amar Lacidi est l'un des maillons essentiels de l'OM. Ancien cuisinier de formation, il a forgé son expérience dans la vie associative et les structures médico-sociales avant de rejoindre Api Restauration en 2021. En tant que chef de secteur, il avait déjà la responsabilité de superviser plusieurs prestations, dont celles du PSG.

Le pari gagnant de Lacidi Depuis août dernier, il gère les assiettes à l'OM. Un rôle qu'il n'imaginait pas assumer. « On n’y croyait pas trop, Sodexo, boîte marseillaise, était implantée depuis vingt ans… Mais l’OM voulait monter en gamme. Ça nous a donné de la légitimité quand on a répondu à l’appel d’offres de l’OM » a confié Lacidi dans un entretien accordé à Mes Infos.fr.