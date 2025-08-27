Affaire Rabiot : D'autres bagarres révélées à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans les vestiaires de l'OM, après la défaite face à Rennes, ça a explosé entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Alors qu'une violente bagarre a éclaté entre les deux, le club phocéen a tranché dans le vif en plaçant les deux joueurs sur le marché des transferts. Une réaction radicale pour une altercation, d'autant que ce n'est pas la première fois que ça arrive à l'OM.

Si une bagarre a éclaté à l'OM entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, ce n'est pas la première fois que ça arrive et ça va encore se produire dans un vestiaire de football. En effet, les conflits entre coéquipiers sont réguliers, mais il est rare que ça se termine comme à Marseille. Pourtant, sur la Canebière, avant Rabiot et Rowe, d'autres situations similaires sont arrivées et l'issue a été bien différente.

« A mon époque, il y en a eu des bagarres... » Par le passé, d'autres bagarres ont en effet éclaté à l'OM. Ancien joueur du club phocéen, Lorik Cana a ainsi révélé à ce sujet dans des propos accordés au Parisien : « J'ai vu des situations bien plus compliquées se régler comme si rien ne s'était passé. A mon époque, il y en a eu des bagarres et pourtant on a plutôt bien réussi à la fin ».