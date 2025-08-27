Transferts : Une star de l’OM sur le départ, «c’est l’apocalypse»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mis à l’écart après un accrochage avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot est toujours officiellement sur la liste des transferts. Pourtant, les derniers signaux envoyés par Roberto De Zerbi laissent entrevoir un possible retournement de situation d’ici la fin du mercato. Ancien cycliste, Jérôme Pineau a livré son ressenti sur cette affaire qui vient, une nouvelle fois, perturber l'atmosphère marseillais.

La situation d’Adrien Rabiot à l’OM reste incertaine. Placé sur la liste des transferts après une altercation dans les vestiaires, le milieu de terrain français n’a plus rejoué depuis. Pourtant, les mots de Roberto De Zerbi samedi ont relancé les spéculations. « Même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y a les conditions pour réparer les choses. Il faut parfois faire un pas en arrière avec intelligence et humilité » a confié l'entraîneur de l'OM. Des propos qui laissent entendre que la porte n’est pas totalement fermée.

Un retour est possible pour Rabiot Dans ce climat tendu, Jérôme Pineau a livré son analyse. Et selon l'ancien cycliste, un retour de Rabiot est effectivement possible. « Il peut rester à l’OM. On a bien vu comment les choses ont évolué. De Zerbi sent bien que le joueur qui manque à cette équipe est un joueur qui casse les lignes, au-dessus techniquement, qui est le boss dans ce domaine là. Qui de mieux que Rabiot. Par ailleurs, on sait que c’est une année de Coupe du monde et on sait que le club a la clé. Rabiot et sa maman sont capables d’aller au clash, mais il doit jouer » a-t-il déclaré sur le plateau des Grandes Gueules du Sport.