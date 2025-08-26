Affaire Rabiot : «Ce qui s’est vraiment passé...», l’OM accusé d’avoir menti !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A quelques jours de la fin du mercato estival, l’incertitude est totale concernant l’avenir d’Adrien Rabiot. Placé sur la liste des transferts par l’OM, le milieu de terrain a reçu le soutien de Roberto De Zerbi le week-end dernier, espérant une conclusion positive pour toutes les parties malgré la bagarre survenue dans le vestiaire peu après la première défaite de la saison, une scène « d’une violence inouïe » selon Pablo Longoria. Une version qui n’a pas convaincu Eric Di Meco.

« On nous a pris pour des jambons » « La semaine dernière, on nous a pris pour des jambons et je vois que certains ont plongé la tête la première, a confié l’ancien joueur de l’OM sur RMC. On sait aujourd’hui que le coach souhaite que Rabiot réintègre le vestiaire. Si De Zerbi n’avait jamais rien vu d’aussi violent durant la bagarre, jamais il n’aurait rouvert la porte à Adrien Rabiot. Donc ça nous explique ce qui s’est vraiment passé, c’est-à-dire une baston de vestiaire. On en a tous connu. »