Affaire Rabiot : «Ce qui s’est vraiment passé...», l’OM accusé d’avoir menti !

L’avenir d'Adrien Rabiot est incertain après la bagarre survenue dans le vestiaire de l’OM, un moment « d’une violence inouïe » selon les propos du président Pablo Longoria. Une version à laquelle a du mal à croire Eric Di Meco, espérant voir l’international français faire son retour dans le groupe de Roberto De Zerbi.
A quelques jours de la fin du mercato estival, l’incertitude est totale concernant l’avenir d’Adrien Rabiot. Placé sur la liste des transferts par l’OM, le milieu de terrain a reçu le soutien de Roberto De Zerbi le week-end dernier, espérant une conclusion positive pour toutes les parties malgré la bagarre survenue dans le vestiaire peu après la première défaite de la saison, une scène « d’une violence inouïe » selon Pablo Longoria. Une version qui n’a pas convaincu Eric Di Meco.
« On nous a pris pour des jambons »
« La semaine dernière, on nous a pris pour des jambons et je vois que certains ont plongé la tête la première, a confié l’ancien joueur de l’OM sur RMC. On sait aujourd’hui que le coach souhaite que Rabiot réintègre le vestiaire. Si De Zerbi n’avait jamais rien vu d’aussi violent durant la bagarre, jamais il n’aurait rouvert la porte à Adrien Rabiot. Donc ça nous explique ce qui s’est vraiment passé, c’est-à-dire une baston de vestiaire. On en a tous connu. »
« Pour moi, c’est du vent, c’est du flanc »
« Je ne crois pas la version du club », a ajouté Di Meco, révélant avoir lui aussi été impliqué dans « des bastons » du temps de son passage à l’OM. « Le premier membre du vestiaire qui s’embrouille, c’est Rulli. Rabiot s’est mis au milieu, ça a dû parler et bim, bam, boum, il y a eu bagarre... On connaît l’histoire, on l’a tous vécue, ça se finit le lendemain dans le vestiaire et on passe à autre chose. (…) Pour moi, c’est du vent, c’est du flanc. On nous a expliqué que le vestiaire était choqué par la bagarre. Mais je reste persuadé que les Hojbjerg et autres ont dû dire: ‘Comment c’est possible de virer un joueur pour ça?’ Ils ont plutôt été choqués par ce qu’on a fait à Rabiot. Aujourd’hui, on sait que le vestiaire et le coach l’accueilleront comme il faut, parce que pour eux, c’est un épiphénomène qui arrive souvent. Pour moi, l’intérêt de l’équipe, du coach et des joueurs, c’est que Rabiot revienne. Je ne dis pas qu’il va revenir, avec tout ce qui s’est passé. Mais si c’est le cas, bien sûr qu’il sera bien accueilli dans le vestiaire. Je n’ai aucun doute là-dessus », conclut Di Meco.