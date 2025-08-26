Transferts - OM : Rabiot a choisi sa prochaine équipe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Adrien Rabiot pourrait-il retrouver sa place à l’OM ? Roberto De Zerbi a tendu la main samedi, laissant entendre qu’un retour était envisageable. Mais un point de blocage demeure : le joueur refuse de se séparer de sa mère, alors que son avenir reste en suspens. Malgré la décision de ses dirigeants, le milieu de terrain espère toujours participer à la saison olympienne.

Tout est relancé dans l'affaire Adrien Rabiot ? En conférence de presse samedi, Roberto De Zerbi a surpris en ouvrant la porte à un éventuel retour du milieu de terrain, toujours sur la liste des transferts après son altercation avec Jonathan Rowe. « Même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y a les conditions pour réparer les choses », a lancé le coach de l'OM, évoquant autant les qualités du joueur que de l’homme. Une déclaration isolée, qui n’a pas encore été suivie d’un contact formel avec le clan Rabiot.

Une première décision est prise Malgré cette main tendue, le dossier reste épineux. La direction de l'OM verrait d’un bon œil une prise de distance entre le joueur et sa mère, Véronique Rabiot, très critique envers les dirigeants et jugée trop présente dans la gestion de la carrière de son fils. Or, selon les informations de La Provence, Adrien Rabiot n’envisage pas une telle rupture, ce qui complique sérieusement une éventuelle réintégration.