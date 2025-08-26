Transferts - OM : Rabiot a choisi sa prochaine équipe

Adrien Rabiot pourrait-il retrouver sa place à l’OM ? Roberto De Zerbi a tendu la main samedi, laissant entendre qu’un retour était envisageable. Mais un point de blocage demeure : le joueur refuse de se séparer de sa mère, alors que son avenir reste en suspens. Malgré la décision de ses dirigeants, le milieu de terrain espère toujours participer à la saison olympienne.
Tout est relancé dans l'affaire Adrien Rabiot ? En conférence de presse samedi, Roberto De Zerbi a surpris en ouvrant la porte à un éventuel retour du milieu de terrain, toujours sur la liste des transferts après son altercation avec Jonathan Rowe. « Même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y a les conditions pour réparer les choses », a lancé le coach de l'OM, évoquant autant les qualités du joueur que de l’homme. Une déclaration isolée, qui n’a pas encore été suivie d’un contact formel avec le clan Rabiot.
Une première décision est prise
Malgré cette main tendue, le dossier reste épineux. La direction de l'OM verrait d’un bon œil une prise de distance entre le joueur et sa mère, Véronique Rabiot, très critique envers les dirigeants et jugée trop présente dans la gestion de la carrière de son fils. Or, selon les informations de La Provence, Adrien Rabiot n’envisage pas une telle rupture, ce qui complique sérieusement une éventuelle réintégration.
Rabiot veut rester à l'OM
Pourtant, Rabiot ne souhaite pas quitter Marseille. Attaché au club et convaincu de pouvoir y réussir, il espère encore convaincre De Zerbi et la direction de lui accorder une seconde chance. Malgré les convoitises à l'étranger, l'international français voudrait participer à la Ligue des champions, notamment pour sécuriser sa place dans le groupe France pour la prochaine Coupe du monde. Mais sans évolution de sa position familiale, et sans dialogue ouvert avec les dirigeants, son avenir à l’OM demeure très incertain.