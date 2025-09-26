Zidane : Gros cadeau de l'OL ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pur produit issu du centre de formation de l'OL, Rayan Cherki a quitté les Gones cet été pour relever un nouveau challenge du côté de Manchester City. Mais son éclosion à l'OL lui a notamment permis de découvrir l'équipe de France, et Cherki souhaite d'ailleurs s'installer durablement avec les Bleus en prenant Zinedine Zidane pour modèle. Un beau cadeau de la part de l'OL...

Et si le prochain Zinedine Zidane avait été offert sur un plateau par le centre de formation de l'OL ? Rayan Cherki (22 ans), considéré comme l'un des plus grands talents français de sa génération, a quitté son club formateur pour Manchester City cet été avec un transfert à 36M€. Le jeune attaquant a récemment découvert l'équipe de France, et il a déjà trouvé son modèle pour performer dans la durée en sélection.

Cherki veut faire comme Zidane En juin dernier, au micro de Téléfoot, Cherki expliquait clairement qu'il souhaitait suivre la route de Zinedine Zidane chez les Bleus : « La première chose qui me vient à l’esprit quand je pense à l’équipe de France ? Zidane. C'est Zidane. Je pense à tout ce qu’il a réussi à faire pour le pays, à donner. J’ai envie de suivre cette route », a indiqué l'ancien crack de l'OL.