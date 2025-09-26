Zidane : Gros cadeau de l'OL ?

Pur produit issu du centre de formation de l'OL, Rayan Cherki a quitté les Gones cet été pour relever un nouveau challenge du côté de Manchester City. Mais son éclosion à l'OL lui a notamment permis de découvrir l'équipe de France, et Cherki souhaite d'ailleurs s'installer durablement avec les Bleus en prenant Zinedine Zidane pour modèle. Un beau cadeau de la part de l'OL...
Et si le prochain Zinedine Zidane avait été offert sur un plateau par le centre de formation de l'OL ? Rayan Cherki (22 ans), considéré comme l'un des plus grands talents français de sa génération, a quitté son club formateur pour Manchester City cet été avec un transfert à 36M€. Le jeune attaquant a récemment découvert l'équipe de France, et il a déjà trouvé son modèle pour performer dans la durée en sélection.
Cherki veut faire comme Zidane
En juin dernier, au micro de Téléfoot, Cherki expliquait clairement qu'il souhaitait suivre la route de Zinedine Zidane chez les Bleus : « La première chose qui me vient à l’esprit quand je pense à l’équipe de France ? Zidane. C'est Zidane. Je pense à tout ce qu’il a réussi à faire pour le pays, à donner. J’ai envie de suivre cette route », a indiqué l'ancien crack de l'OL.
« C’est ce chemin que je veux suivre »
« Rassembler, peu importe les horizons, les origines, l’étage social. Vraiment rassembler, et que tout le monde prenne du plaisir. C’est ce chemin que je veux suivre », poursuit Rayan Cherki. Reste à savoir si l'équipe de France héritera effectivement d'un magnifique cadeau de la part de l'OL avec, qui sait, le prochain Zidane...