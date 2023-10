OM : L'entraîneur de l'OL agressé, le match annulé ?

Jean de Teyssière

C'est un match qu'attendent tous les fans de football qui pourrait finalement ne pas avoir lieu à cause de quelques individus ayant caillassé le bus de l'Olympique lyonnais à son arrivée au stade Vélodrome. Surtout que l'entraîneur de l'OL, Fabio Grosso a été blessé au visage, tout comme son adjoint, Raffele Longo, touché à l'œil. Les instances sont actuellement en train de décider si le match pourra se jouer ou non...

L'image du bus lyonnais arrivant au stade Vélodrome est effrayante. Sur le côté droit du bus, la moitié des vitres ont explosé, suite à des jets de projectiles lancés par des individus se réclamant supporters de l'OM. Des blessés sont à déplorer côté lyonnais, notamment Fabio Grosso, l'entraîneur.

«Si le match doit se jouer ? Ça va être compliqué»

Désormais consultant pour Prime Video , l'ancien joueur de l'OM Adil Rami a réagi à l'agression du bus des Lyonnais et estime que le match ne devrait pas se jouer : « Si le match doit se jouer ? Ça va être compliqué. Quand tu joues un match de football et un Olympico, tu dois avoir ton esprit à 100% sur le terrain et sur l’adversaire. On se pose des questions. Est-ce que ce match aura lieu ou pas, je n’ai pas l’impression que les Lyonnais auront l’esprit à 100% sur le match. Si j’ai connu des bus caillassés ? Pas souvent, mais là c’est plus que callaissé, on rentre carrément dans une gravité extrême. J’ai toujours le sourire et là je ne l’ai pas sur ce sujet là. Je ne sais pas quoi dire, je n’ai pas les mots et je ne sais pas quoi penser. Est-ce qu’on doit jouer ce match là, je n’ai pas l’impression qu’on devrait le jouer. »

«Réunion de crise en cours dans les travées du Vélodrome»

Le journaliste Prime Video , Thibault Le Rol explique que la décision des instances de faire jouer ou non ce match devrait intervenir un peu après 20 heures ce dimanche : « Réunion de crise en cours dans les travées du Vélodrome. Les règles ont changé depuis l’Olympico d’il y a deux ans qui avait dégénéré à Lyon, maintenant les instances ont trente minutes pour décider de la tenue d’un match, pour se décider. La réunion de crise a démarré. On va savoir si cet Olympico se joue ou pas. »

Le match pourrait avoir lieu