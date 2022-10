Foot - OL

OL : Relancé après le départ de Bosz, il est interpellé par Laurent Blanc

Publié le 29 octobre 2022 à 07h30

Alors qu'il vient de poser ses valises à l'OL, Laurent Blanc a pris une grande décision : relancer Jérôme Boateng, qui était mis au placard par Peter Bosz. Présent en conférence de presse ce vendredi, le nouvel entraineur lyonnais a tenu à envoyer un message fort au défenseur allemand.

Décrié à l'OL, Peter Bosz a été remercié par Jean-Michel Aulas. Pour remplacer le technicien néerlandais, le président des Gones a décidé de faire confiance à un ancien de la Ligue 1, plus précisément à un ancien du PSG : Laurent Blanc. A peine arrivé, le Président a déjà révolutionné l'OL. En effet, Laurent Blanc a décidé de mettre en place un 3-5-2 et de relancer des joueurs mis au placard par Peter Bosz, à savoir Houssem Aouar et Jérôme Boateng. Et en ce qui concerne le défenseur allemand, le nouveau coach de l'OL attend des choses très précises de lui, comme il l'a expliqué très clairement en conférence de presse ce vendredi.

«C'est beaucoup mieux depuis son retour»

« Jérôme Boateng ? C'est beaucoup mieux depuis son retour. Je veux qu'il parle. En défense, on a beaucoup de jeunes, il en faut un avec de la légitimité pour parler. Jérôme peut être celui-là. Mais j'ai dit aux joueurs qu'il fallait parler peu importe l'âge. Un garçon comme Jérôme connait un peu plus le football que ses jeunes partenaires. J'espère qu'il s'impliquera plus. Il ne parle pas encore bien français, donc c'est en anglais. Il est conscient » , a confié Laurent Blanc, avant d'en rajouter une couche.

«Je veux qu'il parle»