L'OL s'enflamme pour le retour de sa star

Thibault Morlain

Empêtré dans une violente crise, l'OL a retrouvé le goût de la victoire le week-end dernier. Les Gones se sont imposés face à Toulouse (3-0) grâce à un triplé d'Alexandre Lacazette. En difficulté depuis le début de la saison, le Général retrouve des couleurs. De bon augure pour la suite et Pierre Sage n'a pas manqué de s'enflammer pour Lacazette.

Avant OL-Toulouse, Alexandre Lacazette en était à seulement 3 buts en 11 rencontres de Ligue 1. A l'image de son club, le Général était lui aussi en crise de confiance, étant à la peine devant les buts. Mais le déclic est-il arrivé face au TFC ? Alors que l'OL s'est imposé, Lacazette a inscrit un triplé. Un renouveau qui fait forcément plaisir du côté de Lyon.

En pleine crise, un joueur de l'OL s'en prend à la direction https://t.co/xIhbVGdTmd pic.twitter.com/CoeedbPyuq — le10sport (@le10sport) December 13, 2023

« Cela met en avant surtout sa malice et son intelligence »

Présent en conférence de presse ce mercredi, Pierre Sage s'est longuement confié sur Alexandre Lacazette après son triplé face à Toulouse. L'entraîneur intérimaire de l'OL a alors expliqué : « C'est un signe très fort qu'il a envoyé au vestiaire. Il a été très à l'aise dans des secondes ou des demies secondes pour s'ajuster sur le plan moteur et marquer des buts d'acrobate. En tout cas, il était là au bon endroit au bon moment, cela met en avant surtout sa malice et son intelligence. On parle parfois de buts de raccroc mais je déteste cette expression. Un joueur qui est à ce moment-là, à cet endroit-là, il n'y a pas de hasard ».

« Un bon signe pour l'équipe de la part de son capitaine »