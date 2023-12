La catastrophe est inévitable pour l'OL ?

Amadou Diawara

Défait face à l'OM ce mercredi soir, l'OL se rapproche encore un peu plus de la relégation. En effet, les Gones ne comptent que sept points en 14 journées de Ligue 1. D'après Opta, aucun club n'a réussi à se sauver avec un tel bilan à ce stade du championnat depuis Sète en 1947-1948.

Depuis le début de la saison, l'OL vit un cauchemar éveillé. En effet, les Gones n'arrivent pas du tout à obtenir de bons résultats. Que ce soit sous Laurent Blanc, avec Fabio Grosso ou avec l'intérimaire Pierre Sage, l'OL est impuissant en 2023-2024.

Il se lâche sur son grand retour à l'OM https://t.co/TGIXH9WRZp pic.twitter.com/MmaqglL80V — le10sport (@le10sport) December 7, 2023

L'OL compte 7 points en 14 matchs

Opposé à l'OM ce mercredi soir, l'OL a sombré une nouvelle fois, cette fois au Vélodrome. En effet, le club présidé par John Textor a pris une nouvelle gifle (3-0). Et avec cette nouvelle défaite, l'OL cale à la dernière place du championnat avec seulement 7 points pris en 14 journées de Ligue 1. Et avec leurs résultats depuis le début de la saison, les Gones sont peut-être déjà condamnés à descendre en Ligue 2 cet été.

L'OL déjà assuré de descendre en Ligue 2 ?