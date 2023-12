Après les incidents à Marseille, l’OL a pensé à une solution radicale

Alexis Brunet

L'OL se déplace sur la pelouse de l'OM ce mercredi. L'Olympico devait initialement se disputer le 29 octobre dernier, mais le match avait été reporté en raison des incidents ayant émaillé l'avant-match. Mais la rencontre aurait pu même ne pas se disputer. En effet, le groupe lyonnais a pensé un moment à boycotter cet affrontement.

L'OL est actuellement dernier de Ligue 1, et il a donc besoin de points. Malheureusement pour les partenaires d'Alexandre Lacazette, le prochain match de ces derniers ne sera pas le plus simple pour obtenir les trois points. Les Lyonnais doivent se déplacer au stade Vélodrome pour y affronter l'OM, et son public.

Le match avait été reporté

Initialement l'OL devait affronter l'OM le 29 octobre dernier. Mais peu avant le début de la rencontre des incidents avaient éclaté devant le stade Vélodrome. Le car lyonnais avait été caillassé, et Fabio Grosso, alors entraîneur des Gones avait été touché au visage. Il avait dû se faire poser 12 points de suture, et il n'était pas passé loin de perdre son œil.

L'OL a pensé à un boycott