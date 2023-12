OL : Il annonce une grosse surprise pour le futur entraîneur ?

La rédaction

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur de l’équipe de France Emmanuel Petit s’est confié au sujet du futur entraîneur de l’OL. Selon l’ex-joueur de Monaco et Chelsea, Habib Beye, qui travaillait en tandem avec Pierre Sage, successeur en intérim de Fabio Grosso à Lyon, au Red Star, pourrait être une bonne option.

Qui sera le prochain entraîneur de l’Olympique Lyonnais ? Après l’éviction de Fabio Grosso, tributaire des résultats cataclysmique de l’OL, actuel dernier de Ligue 1, Pierre Sage a été propulsé au poste d’entraîneur par intérim du club rhodanien. Malgré la défaite sur la pelouse de Lens samedi soir (3-2), le successeur du champion du monde 2006 a séduit bon nombre d’observateurs.

Emmanuel Petit imagine Habib Beye sur le banc de l’OL

A commencer par Emmanuel Petit. Sur les ondes de RMC Sport , l’ancien joueur de l’équipe de France n’a pas manqué de le couvrir de louanges, même s’il imagine un autre homme prendre le rôle d’entraîneur en chef. « Sage va prendre l’intérim et va faire du bon job. C’est mon avis, mon intuition. Comme je dis, on n’est pas à l’abri d’une bonne surprise. (…) Peut-être qu’il réussira à convaincre le board lyonnais de continuer avec lui jusqu’à la fin de saison. Comme il a été adjoint d’Habib Beye qui fait de l’excellent travail au Red Star, et qu’il était déjà dans le viseur de l’Olympique Lyonnais, je me dis, pourquoi ils ne vont pas reconstituer le tandem à la fin de saison ? », s'interroge le champion du monde 1998.

Beye, 4e entraîneur aux commandes de l’OL cette saison ?

Dans le cas échéant, l’OL connaîtrait donc un quatrième visage sur son banc. Pour rappel, après seulement 13 journées de Championnat, Lyon a déjà remercié deux de ses tacticiens. Laurent Blanc en septembre dernier et Fabio Grosso donc, jeudi dernier. En attendant de savoir si l'intérim de Pierre Sage se poursuivra ou non.