L'OL tremble et prend ses précautions avant d'aller à Marseille

Alexis Brunet

Initialement, l'Olympico devait avoir lieu le 29 octobre dernier. Mais en raison d'incidents en avant-match, la rencontre avait été reportée. L'OL se rendra donc ce mercredi au stade Vélodrome, mais pas n'importe comment. Le dispositif de sécurité a été grandement renforcé, notamment le fameux car, mais les effectifs de police ont aussi été augmentés.

Les matches entre l'OL et l'OM font partie des plus gros chocs de Ligue 1. Malheureusement, l'Olympico du 29 octobre dernier a été gâché, et il n'a pas pu avoir lieu à cette date précise. En effet, avant le début de la rencontre, le car lyonnais s'est fait caillasser par des pseudos supporters marseillais. Certaines vitres ont explosé, et l'ancien coach des Gones, Fabio Grosso avait été blessé à l'œil. Ce dernier avait hérité de douze points de suture.

L'OL voyagera dans un car banalisé

D'après les informations de L’Équipe , plusieurs décisions ont été prises, afin d'éviter que de tels évènements se reproduisent. Tout d'abord l'OL voyagera dans un car banalisé, ce qui n'avait pas été le cas en octobre dernier. Les vitres du véhicule seront renforcées avec un film antiblast, un dispositif onéreux, qui est censé empêcher les éclats de verre d'atteindre le groupe.

Plus de CRS, et trois agents de sécurité dans le car

Ensuite, pour protéger au mieux le car de l'extérieur, les effectifs de CRS et de gendarmes pourraient être doublés. De plus, trois agents de sécurité voyageront directement avec l'effectif de l'OL. Enfin le véhicule transportant les joueurs lyonnais n'empruntera pas le chemin utilisé le 29 octobre dernier, et ne passera donc pas par le lieu du caillassage. Une arrivée plus directe devrait être privilégiée.