Mercato : L’OL se fait déjà recaler pour ce transfert ?

Hugo Chirossel

Alors que l’ouverture du mercato hivernal approche, l’OL serait notamment à la recherche d’un renfort au milieu de terrain. En ce sens, les Gones auraient relancé la piste menant à Baptiste Santamaria, déjà étudiée l’été dernier. Par la voix de son président, le Stade Rennais a répondu à la rumeur envoyant son joueur à Lyon.

Bien qu’il ait obtenu sa deuxième victoire de la saison le week-end dernier face à Toulouse (3-0), l’OL compte sur le mercato hivernal pour tenter de redresser la barre. Dans cette optique, plusieurs pistes sont déjà évoquées, notamment celle menant à Moses Simon, mais également Baptiste Santamaria.

Une candidature surprise pour faire capoter le retour de Zidane ? https://t.co/vVUvuBizdz pic.twitter.com/Qj0Bc9oUkg — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

L’OL de nouveau intéressé par Santamaria ?

Le milieu de terrain de 28 ans est barré par la concurrence au Stade Rennais, où il est sous contrat jusqu’en juin 2025. Déjà intéressé l’été dernier, l’OL serait récemment revenu à la charge, d’après les informations de Foot Mercato . Dans un entretien accordé à Ouest-France , Olivier Cloarec a justement évoqué la situation de Baptiste Santamaria.

«À l’heure où on se parle, je n’ai rien»