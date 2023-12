Une légende de l’OL sort du silence, il jubile

Jean de Teyssière

L'OL vit un début de saison compliqué. Toujours lanterne rouge de la Ligue 1, le club lyonnais a tout de même connu un sursaut le week-end dernier, face à Toulouse, en remportant ce duel des mal classés (3-0). Les hommes de Pierre Sage, l'entraîneur intérimaire, ne sont qu'à trois points du premier non-relégable. Lisandro Lopez, qui a porté les couleurs lyonnaises entre 2009 et 2013 avait apporté son soutien et a été remercié par Nicolas Tagliafico.

Malgré un début de saison catastrophique, la situation de l'OL n'est pas encore critique. Si, évidemment, le club lyonnais aurait dû jouer les premiers rôles cette saison et que leur place de lanterne rouge fait tâche, il n'est pas encore mort. Devant eux, les clubs n'avancent pas et l'OL n'a que trois points de retard sur le premier non-relégable. Et il peut compter sur le soutien de l'une de ses légendes.

Lisandro Lopes apporte son soutien à l'OL

Après la belle victoire lyonnaise face à Toulouse (3-0), Lisandro Lopez, Lyonnais entre 2009 et 2013 a eu des mots de soutien pour son ancien club : « Je veux vous dire que vous pouvez. Même au moment le plus critique, quand nous ne pouvons pas trouver la sortie, quand il semble qu'il n'y a plus de réponses. Je sais que vous pouvez. Ce club n'a pas perdu son caractère fabuleux, son histoire, sa mentalité de gagnant ! Le talent seul ne suffit pas, mais je sais qu'en plus du talent, il y a des guerriers derrière qui gagneront la bataille. Poussez, restez unis, combattez avec dignité et amour de soi… et surtout avec confiance. »

«Cela va nous donner de l'espoir»