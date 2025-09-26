Cristiano Ronaldo au LOSC : L'énorme annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour son entrée en lice en Ligue Europa jeudi soir, le LOSC a assuré l'essentiel en s'imposant face aux Norvégiens de Brann Bergen (2-1). C'est Olivier Giroud qui a délivré les Dogues après son entrée en jeu grâce à un but exceptionnel d'une tête qu'il est allée chercher à une hauteur folle. Ce qui n'est pas s'en rappeler un certain Cristiano Ronaldo.

A bientôt 39 ans, Olivier Giroud répond toujours présent. Jeudi soir, c'est lui qui a permis au LOSC de parfaitement lancer sa campagne de Ligue Europa. Entré en cours de jeu, l'ancien attaquant d'Arsenal a inscrit un magnifique but pour offrir la victoire aux Dogues face aux Norvégiens de Brann Bergen (2-1). Monté très haut dans le ciel lillois, Olivier Giroud a marqué de la tête un but qui n'est pas s'en rappeler celui de Cristiano Ronaldo qui était montré jusqu’à 2,56 mètres en 2019 lors d'un match de la Juventus contre la Sampdoria. Olivier Giroud fait d'ailleurs lui-même cette comparaison avec le quintuple Ballon d'Or.

Olivier Giroud se compare à Cristiano Ronaldo « Comme le dit le coach, on a besoin de tout le monde. Ce soir, j’ai joué ce rôle en entrant. Le match n’a pas été facile, ils ont été dangereux et courageux. Nous on a eu des hauts et des bas. On est heureux de revenir à 0-0 à la mi-temps. Ce qui est dommage, c’est d’avoir pris ce but après avoir ouvert le score. Mais on est allé chercher cette victoire au mental », a-t-il confié au micro de Canal+ après la rencontre, avant de poursuivre.