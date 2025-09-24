LOSC : Colère noire, «il se barre» après la catastrophe !

La large défaite du LOSC dans le derby face au RC Lens (3-0) lors de la dernière journée de Ligue 1, a fait beaucoup parler. Mais c’est encore plus le cas de la réaction du président lillois Olivier Létang, qui a décidé de quitter le stade en pleine rencontre.
Ce n’était décidément pas une très bonne journée pour Olivier Létang. Ciblé par plusieurs banderoles de la part des supporters du LOSC, le président a également vu ses joueurs s’incliner lourdement dans le derby face au RC Lens. Et il n’a pas pu le supporter...
Le président du LOSC s’en va en plein match
Létang a en effet quitté sa place en pleine rencontre et contacté par Ici Nord, il a expliqué ses raisons. « La raison, c'est que je n'ai pas aimé le comportement, l'attitude de nos joueurs. Nous n'avons pas disputé un derby. J'étais très agacé par cela » a déclaré le président du LOSC.
« Il veut faire parler de lui »
Evidemment, les réactions ont été nombreuses et c’est le cas de Jérôme Rothen, qui n’a pas aimé la réaction d’Olivier Létang. « Ça manque de classe vis-à-vis des dirigeants lensois. Tu représentes le LOSC, tu dois savoir gérer ta frustration » a-t-il expliqué, sur RMC. « Il veut faire parler de lui. Quand Lille gagne, il est là, mais quand ille perd il se barre et laisse Genesio dans la mouise ! C’est ça qui me gêne ».