LOSC : Colère noire, «il se barre» après la catastrophe !

Axel Cornic

La large défaite du LOSC dans le derby face au RC Lens (3-0) lors de la dernière journée de Ligue 1, a fait beaucoup parler. Mais c’est encore plus le cas de la réaction du président lillois Olivier Létang, qui a décidé de quitter le stade en pleine rencontre.

Ce n’était décidément pas une très bonne journée pour Olivier Létang. Ciblé par plusieurs banderoles de la part des supporters du LOSC, le président a également vu ses joueurs s’incliner lourdement dans le derby face au RC Lens. Et il n’a pas pu le supporter...

Le président du LOSC s’en va en plein match Létang a en effet quitté sa place en pleine rencontre et contacté par Ici Nord, il a expliqué ses raisons. « La raison, c'est que je n'ai pas aimé le comportement, l'attitude de nos joueurs. Nous n'avons pas disputé un derby. J'étais très agacé par cela » a déclaré le président du LOSC.