LOSC : «Très agacé», le boss décide de partir !

Alors que le LOSC s’est lourdement incliné sur la pelouse du RC Lens (3-0) samedi dans le derby du Nord, Olivier Létang n’a pas assisté à la fin de la rencontre et a quitté le stade avant son terme. Le président lillois s’en est expliqué, assurant que cela n’était pas lié aux banderoles hostiles dont il a été la cible.

Invaincu depuis le début de la saison, le LOSC a concédé sa première défaite samedi soir dans le derby du Nord face au RC Lens (3-0). Alors que son équipe était déjà menée de trois buts, Olivier Létang n’a pas assisté à la fin de la rencontre et a décidé de quitter le stade avant le coup de sifflet final.

Létang s’explique après son départ prématuré de Bollaert Le président du LOSC a vécu une mauvaise soirée et a été la cible d’une banderole hostile déployée en tribune : « S*ceur du PSG, leader d’un club détesté, petit chien de la LFP, Létang modernes sont à gerber. » Contacté par Ici Nord, Olivier Létang a assuré que cela n’était pas la raison de son départ prématuré.