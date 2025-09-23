LOSC : «Très agacé», le boss décide de partir !

Alors que le LOSC s’est lourdement incliné sur la pelouse du RC Lens (3-0) samedi dans le derby du Nord, Olivier Létang n’a pas assisté à la fin de la rencontre et a quitté le stade avant son terme. Le président lillois s’en est expliqué, assurant que cela n’était pas lié aux banderoles hostiles dont il a été la cible.
Invaincu depuis le début de la saison, le LOSC a concédé sa première défaite samedi soir dans le derby du Nord face au RC Lens (3-0). Alors que son équipe était déjà menée de trois buts, Olivier Létang n’a pas assisté à la fin de la rencontre et a décidé de quitter le stade avant le coup de sifflet final.
Létang s’explique après son départ prématuré de Bollaert
Le président du LOSC a vécu une mauvaise soirée et a été la cible d’une banderole hostile déployée en tribune : « S*ceur du PSG, leader d’un club détesté, petit chien de la LFP, Létang modernes sont à gerber. » Contacté par Ici Nord, Olivier Létang a assuré que cela n’était pas la raison de son départ prématuré.
« Je n'ai pas aimé le comportement, l'attitude de nos joueurs »
« Cette banderole fait partie du folklore d'un derby. Ce n'est pas à cause de cela que j'ai quitté le stade avant la fin. La raison, c'est que je n'ai pas aimé le comportement, l'attitude de nos joueurs. Nous n'avons pas disputé un derby. J'étais très agacé par cela », a expliqué Olivier Létang.