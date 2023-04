FC Nantes : Enorme craquage en direct, il fait son mea culpa

La rédaction

Entraîneur du FC Nantes depuis plus de deux ans après le renvoi de Raymond Domenech, Antoine Kombouaré réalise une épopée formidable avec le club nantais. En fin de saison 2020-2021, il sauve Nantes de la relégation avant de remporter la Coupe de France la saison dernière. Et en 2023, il l'occasion de faire le doublé puisque se jouera samedi la finale de la Coupe de Frances et son équipe sera opposée au Toulouse FC. Et alors Kombouaré s'était dernièrement lâché sur son groupe, il est revenu sur ses propos.

Suite à une défaite face à l'AJ Auxerre, Nantes se rapprochait dangereusement de la zone rouge. Au micro de Prime Video , après la rencontre, Antoine Kombouaré laissait éclater sa colère le 17 avril dernier : « Les joueurs d'Auxerre disent qu'on a une belle équipe, mais non, on a une équipe de merde. Quand tu n'es pas capable de gagner sur 8 matchs, ça veut dire que tu es mauvais. Pas que tu as une belle équipe. Moi, je préviens, je discute, mais ça ne rentre pas. J'espère qu'à un moment donné, il y aura une réaction. Tous les jours, on leur parle de la finale, on leur demande des places, alors forcément… Moi, je suis en colère, mais j'ai confiance en mon groupe. Mais là, je parle à un mur, pour le moment. On n'est pas maintenus, ça ne rentre pas. Si on est 17e ou 18e, peut-être qu'ils se bougeront. »

« Forcément, avec de telles performances pourries, il fallait nommer les choses »

Dans une interview accordée au Parisien , Antoine Kombouaré est revenu sur cette déclaration : « Je reste moi-même, mais je suis toujours aussi cash si j’estime que je dois l’être. Me retenir pour être politiquement correct serait une souffrance. Ce serait me mentir à moi-même. Récemment, après notre défaite à Auxerre, j’ai dit qu’on avait une équipe de merde et que j’étais un coach de merde. On sortait d’une série de huit matchs avec trois nuls et cinq défaites. Forcément, avec de telles performances pourries, il fallait nommer les choses. »

« En Coupe de France, on est une équipe de rêve »