Foot - Mercato - Bordeaux

Mercato - Bordeaux : L'entourage de Costil met les choses au clair pour son avenir !

Publié le 18 juillet 2020 à 22h25 par B.C.

Annoncé sur le départ, Benoit Costil n'aurait en réalité aucune l'intention de plier bagage cet été.

Alors que la situation est déjà tendue à Bordeaux, les dernières rumeurs concernant l'avenir de Benoit Costil inquiètent les supporters. D'après RMC , le portier des Girondins serait lassé des nombreux problèmes au sein du club et aurait demandé un bon de sortie à sa direction. Néanmoins, on dément cela dans l'entourage du gardien de 33 ans, sous contrat jusqu'en juin 2022. « Il n’a jamais demandé un bon de sortie ou quoi que ce soit ! », expliquent ses proches et son agent, dans des propos relayés par le journaliste de 20 Minutes Clément Carpentier sur Twitter . Une version d'ailleurs confirmée par les Girondins de Bordeaux.