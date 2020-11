Foot - Bordeaux

Bordeaux : Gasset dézingue ses joueurs après Monaco !

Publié le 2 novembre 2020 à 10h05 par La rédaction

Sèchement battus (4-0) à Monaco, les Girondins de Bordeaux ont affiché leurs limites dimanche. Une défaite qui passe mal pour Jean-Louis Gasset, qui a pointé du doigt le manque de mental de ses troupes en conférence de presse.