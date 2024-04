Vente ASSE : Surprise, le prochain boss est annoncé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il y a urgence à l'ASSE. Les finances sont dans le rouge et Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont contraints de se séparer du club dans un avenir proche. Dernièrement, les deux responsables stéphanois se seraient rapprochés d'un fonds canado-américano-chinois, qui souhaiterait placer à la tête du club Ivan Gazidis, un grand nom du football européen.

Récemment, la réalité du terrain a pris le dessus sur la saga autour de la vente de l'ASSE. Pourtant, ce dossier serait toujours en coulisses. Selon les informations de L'Equipe, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont, d'ailleurs, tout intérêt à retrouver un repreneur. Car les deux dirigeants seraient en grande difficulté pour établir le prochain budget prévisionnel.

La vente de l'ASSE va enfin devenir réalité ?

Il n'y aurait donc plus le choix selon le quotidien sportif. La vente de l'ASSE devrait, cette fois-ci, devenir réalité. En coulisses, les négociations se poursuivent avec divers investisseurs. Dernièrement, Romeyer et Caïazzo se seraient rapprochés d'un fonds canado-américano-chinois. Ce dernier envisagerait de racheter le club à un prix qui dépendra de la montée, ou non, des Verts. Par la suite, ces investisseurs placeraient un grand nom à la présidence de l'ASSE.

Gazidis pour diriger le nouveau projet ?

A en croire L'Equipe, le prochain président du club stéphanois pourrait être Ivan Gazidis. Âgé de 59 ans, il préside depuis plusieurs mois le groupe Kilmer Sports Ventures, une société est spécialisée dans les investissements dans le monde du sport et des médias. Mais ce Sud-Africain de naissance s'est surtout illustré dans de grands clubs européens. Directeur général d'Arsenal entre 2009 et 2018, il a ensuite occupé les mêmes fonctions au Milan AC, jusqu'à son départ en 2022. Mais à Saint-Etienne, Gazidis devrait être le véritable patron de l'équipe. Désormais, il n'y a plus qu'à attendre un accord entre les différentes parties. Le passé a montré que rien n'était facile dans ce dossier.