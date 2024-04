Inquiétude à l'ASSE, un coup dur va être annoncé

Arnaud De Kanel

Coup d'arrêt pour l'ASSE, battue par l'AC Ajaccio samedi. Une après-midi compliquée pour les Verts qui ont en plus de cela perdu leur attaquant Ibrahim Sissoko sur blessure avant la rencontre. Le meilleur buteur stéphanois cette saison en Ligue 2 pourrait manquer plusieurs rencontres.

Deuxième de Ligue 2, l'ASSE a chuté sur la pelouse d'Ajaccio samedi. Oliver Dall'Oglio a été contraint de faire sans son meilleur buteur Ibrahim Sissoko, tout juste blessé avant la rencontre. L'attaquant stéphanois a ressenti une gène au niveau du mollet à l'échauffement et le pessimisme règne avant qu'il ne passe des examens.

«Catastrophique», un joueur de l’ASSE pousse un gros coup de gueule ! https://t.co/vNzBm3AlTS pic.twitter.com/kn0r7ypvbh — le10sport (@le10sport) April 13, 2024

«Il était donc hors de question de le faire débuter et de le faire jouer»

Après la rencontre, Olivier Dall'Oglio avait donné quelques nouvelles d'Ibrahim Sissoko. « Pour Ibrahim Sissoko, c'est plus qu'une précaution qui a été prise. Il a ressenti quelque chose, on va l’analyser médicalement. C'est au niveau du mollet, une gêne assez importante et pas habituelle. Il était donc hors de question de le faire débuter et de le faire jouer », a confié le coach de l'ASSE. Sera-t-il remis pour disputer le sprint final ?

«L'absence d'Ibrahim ça a gêné l’équipe»