L’ASSE boucle deux transferts, l’incroyable histoire

Arnaud De Kanel

L'ASSE marche sur l'eau en ce moment et se rapproche de plus en plus de la Ligue 1, deux ans après l'avoir quitté. Les Verts doivent une fière chandelle à leurs deux recrues hivernales, à savoir Irvin Cardona et Nathanaël Mbuku, tous deux prêtés par Augsbourg. Depuis qu'ils ont quitté la Ligue 1, les deux attaquants ne se lâchent plus.

C'est une histoire assez incroyable. Cet hiver, l'ASSE a recruté Irvin Cardona et Nathanaël Mbuku, deux attaquants prêtés par Augsbourg jusqu'à la fin de la saison. Mais en janvier 2023, au moment de quitter respectivement le Stade Brestois et le Stade de Reims, les deux anciens pensionnaires de Ligue 1 avaient donc rejoint le même club en Allemagne pour finalement se retrouver ensemble un an plus tard, à l'ASSE cette fois-ci.

Equipe de France : Un joueur de l'ASSE interpelle Deschamps https://t.co/4DNa6QVDO4 pic.twitter.com/cGg2PHpm40 — le10sport (@le10sport) April 13, 2024

«On en avait parlé car on était dans la même situation tous les deux»

Cette situation amuse Irvin Cardona. L'attaquant aux six buts sous le maillot vert depuis son arrivée cet hiver a été questionné à ce sujet à l'occasion d'un entretien accordé au site de la Ligue 2 BKT.

«On s’est retrouvés à Saint-Étienne tous les deux»