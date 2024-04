«Catastrophique», un joueur de l’ASSE pousse un gros coup de gueule !

Benjamin Labrousse

Ce samedi après-midi, l’ASSE avait l’opportunité d’enchaîner après quatre victoires consécutives. Toutefois, les Verts se sont inclinés (2-0) sur la pelouse d’Ajaccio et subissent donc un coup d’arrêt dans leur quête de montée en Ligue 1. Après la rencontre, le milieu de terrain Mathieu Cafaro n’a pas hésité à dézinguer le corps arbitral.

L’ASSE a manqué le coche. Après huit rencontres sans la moindre défaite, le club stéphanois a subi un gros coup d’arrêt ce samedi après-midi. En déplacement en Corse afin d’y affronter Ajaccio, les hommes d’Olivier Dall’Oglio n’ont pas réussi à faire la différence. Défaits (2-0), les Verts conservent néanmoins la 2ème place du classement, mais seulement de manière provisoire.

« Ce soir, c’est juste catastrophique »

Avec 54 points, l’ASSE détient donc le même total que le SCO d’Angers, qui aura donc l’opportunité de repasser devant Saint-Étienne en cas de résultat positif face à Grenoble lundi soir (20h45). Quoi qu’il en soit, cette défaite stéphanoise n’a pas du tout plus à Mathieu Cafaro. Le milieu de terrain s’est notamment plaint de l’arbitrage, alors qu’Ajaccio a ouvert le score sur penalty : « On n’a pas fait un bon match, c’est sûr. Après, je ne suis pas sûr qu’on ait fait un plus mauvais match que l’arbitre ce soir parce qu’il nous met beaucoup de bâtons dans les roues. Le penalty n’y est pas, le rouge est un scandale. C’est bien, ils font des réunions, ils viennent nous voir pour nous expliquer un peu comment ils travaillent, mais quand on voit la façon dont les choses ont été faites ce soir, c’est juste catastrophique » , a lâché Cafaro, relayé par Peuple Vert .

« C’est à nous de relever la tête »