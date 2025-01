Mercato : Transfert historique à l’ASSE, c’est validé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recrue la plus chère de l'histoire de l'ASSE, Lucas Stassin a fait honneur à son statut en trouvant le chemin des cages face à l'AJ Auxerre ce vendredi soir et en offrant le point du match nul à son équipe (1-1). Discret depuis son arrivée dans le Forez, le jeune attaquant belge impressionne, par contre, Kévin Diaz, ancien joueur et consultant sur RMC.

Un match nul qui a le goût de la victoire pour l’ASSE. Face à l’AJ Auxerre ce vendredi soir, le club stéphanois n’a pu aller chercher la victoire, mais se contentera de ce point qui lui permet de s’éloigner doucement de la zone de relégation. L’unique but des Verts a été inscrit pas Lucas Stassin, recrue la plus chère de l’ASSE.

Stassin retrouve le sourire

Le jeune attaquant belge inscrit son troisième but en Ligue 1. Un chiffre encore éloigné des attentes des supporters. Mais Kévin Diaz a tenu à relativiser cette statistique. Pour le consultant, Stassin pourrait bientôt faire parler de lui à l'ASSE, avec des buts à la pelle.

« C’est très propre »

« Aujourd'hui, on connaît la difficulté, pour tous les clubs en Europe, de trouver des avant-centres, il y en a de moins en moins. Il a 20 ans, ça reste un vrai joueur qui aime marquer des buts , qui est plutôt rapide, à l’aise techniquement. C’est très propre » a-t-il confié lors de l’After Foot sur RMC.