Mercato - ASSE : L'annonce inquiétante de Claude Puel sur le recrutement estival !

Publié le 4 août 2020 à 7h30 par La rédaction

Victime d’une situation financière compliquée, l’ASSE va devoir épurer son effectif. Le coach des Verts, Claude Puel, se prépare d’ores et déjà à affronter le problème.

L’AS Saint-Etienne va devoir vendre cet été. Les effets de la crise du Covid-19 n'ont pas arrangé les finances du club stéphanois, déjà affectées par la 17e place obtenue en Ligue 1. S'ils espèrent réaliser une bien meilleure saison à la rentrée, les Verts vont toutefois être forcés de vendre, d’autant plus que certains joueurs tels que Denis Bouanga ou encore Wesley Fofana suscitent des convoitises comme vous l'a révélé le 10 Sport.

« On est à la 'diète' »