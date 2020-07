Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Un joueur de l’OL prend la défense de Loïc Perrin !

Publié le 29 juillet 2020 à 20h15 par La rédaction

Vivement critiqué depuis la finale de Coupe de France et son tacle sur Kylian Mbappé, Loïc Perrin peut tout de même compter sur différents soutiens. Marcelo, défenseur de l'OL, a ainsi pris la défense du Stéphanois.

Pour ce qui devrait être son dernier match de sa carrière avec l'ASSE, Loïc Perrin n'a pas brillé, loin de là. Capitaine lors de la finale de Coupe de France face au PSG, l’international français a finalement laissé ses coéquipiers à 10 contre 11 dès la 30ème minute après un carton rouge reçu pour un tacle très dangereux sur Kylian Mbappé. Blâmé sur les réseaux sociaux suite à ce geste, Perrin a pu compter sur le soutien d’un joueur de l'OL, grand rival de l’ASSE.

« Perrin n’a pas fait exprès »