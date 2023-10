L'entraineur de l'ASSE choisit Mbappé

Jean de Teyssière

Le 30 octobre prochain, le lauréat du Ballon d'Or sera connu. Si de nombreuses rumeurs sacrent déjà Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland peuvent eux-aussi y croire. Avant la cérémonie qui se déroulera au théâtre du Châtelet, le Ballon d'Or va faire une halte à Saint-Étienne, l'occasion pour Laurent Battles, l'entraîneur, de confier qu'il aimerait voir Kylian Mbappé remporter ce trophée.

Qui succèdera à Karim Benzema au Ballon d'Or ? Les votes sont clos depuis plusieurs mois et il ne reste plus qu'à voir qui sera élu Ballon d'Or 2023. La Coupe du monde fera-t-elle foi pour sacrer Lionel Messi ? Où l'historique saison d'Erling Haaland en Angleterre aura fini de convaincre les votants ? À moins que les prestations de Kylian Mbappé passent au-dessus des deux autres ? Réponse le 30 octobre prochain.

Le Ballon d'Or fait une halte à Saint-Étienne

En conférence de presse, l'entraîneur de l'ASSE, Laurent Battles a été interrogé sur la halte du Ballon d'Or à Saint-Étienne et il aimerait voir Kylian Mbappé être sacré : « Le Ballon d'Or ? Je ne sais pas pour le club ce que ça représente en particulier. C'est quelque chose d'international. Vous allez le relayer donc ce sera important pour vous. Nous on reste un peu focus sur nos matchs et notre championnat. Pour autant, ça fait partie du football, c'est bien que ça se passe à Saint-Étienne parce que ça fait parler de la ville et de notre club mais je ne me focalise pas trop là-dessus. »

«Personnellement, j'aurais bien aimé que Mbappé l'ait»