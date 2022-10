Foot - ASSE

ASSE : Les Verts en crise, l'incroyable réaction de Romeyer et Caïazzo

Publié le 22 octobre 2022 à 00h00

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

19ème de Ligue 2, l'ASSE ne cesse de sombrer. L'ombre de la relégation plane sur les têtes des joueurs stéphanois, attendus face à Amiens ce samedi. Ces derniers jours, les décideurs auraient enchaîné les entretiens pour trouver des solutions et auraient tenté de remobiliser le vestiaire. Quant à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, ils se montreraient discrets, malgré la situation d'urgence.

L'ASSE a changé de visage durant l'intersaison, pour repartir du bon pied après une descente en Ligue 2. Laurent Batlles est arrivé pour prendre en main l'équipe première, Loïc Perrin a pris le contrôle du secteur sportif et le vestiaire s'est renouvelé. Mais malgré ces changements, le club stéphanois peine à remonter la pente. L'ASSE reste sur quatre matches sans victoire en championnat et pointe à la 19ème place au classement, avant de défier Amiens ce samedi.

L'ASSE en pleine crise de résultats

En interne, on tire la sonnette d'alarme. Après la dernière défaite face au Paris FC (0-2), Roland Romeyer, Loïc Perrin, Samuel Rustem, Jean-François Soucasse et Laurent Batlles se sont réunis pour essayer de trouver des solutions selon les informations du Progrès . Aucune décision radicale n'a été prise. Il n'est aucunement question de donner un coup de pied dans la fourmilière et de se séparer de Batlles par exemple. Le redressement passera certainement par un mercato hivernal réussi, mais pas que.

Mercato - ASSE : Les Verts en pleine crise, un transfert surprise en préparation ? https://t.co/eudVwJdaek pic.twitter.com/Bz7MUgGroZ — le10sport (@le10sport) October 19, 2022

Perrin et Soucasse remobilisent les troupes

Il faudra aussi redonner confiance à un groupe en plein doute. Comme annoncé par RMC Sport , Loïc Perrin s'est rendu dans le vestiaire stéphanois ces derniers jours pour remobiliser les troupes. Président exécutif de l'ASSE, Jean-François Soucasse s'est également entretenu avec les joueurs, mais pour les mettre face à leurs responsabilités.

Romeyer irrité, Caïazzo aux abonnés absents