Foot - ASSE

ASSE : En pleine crise, Laurent Batlles prend une décision fracassante

Publié le 21 octobre 2022 à 21h15

Auteur d'une première partie de saison médiocre, Etienne Green a perdu du crédit auprès de Laurent Batlles. Le portier franco-anglais ne débutera pas la prochaine rencontre face à Amiens, ce samedi. Arrivé cet été pour occuper le rôle de doublure, Matthieu Dreyer aura sa chance sous le maillot de l'ASSE.

L'ASSE est déjà au bord du précipice. Alors qu'il faisait office de candidat à la montée, le club stéphanois occupe la 19ème place du classement de Ligue 2 et n'a pas le droit à l'erreur face à Amiens ce samedi. Présent en conférence de presse, Laurent Batlles s'est exprimé sur la situation catastrophique de l'ASSE.

« La situation dans laquelle on est, ça n’est pas une situation facile on le sait très bien. Ce que j’ai vu hier en opposition sur ce qu’on a mis en place, sur ce qu’on a joué, sur la qualité technique des joueurs et l’envie qu’ils avaient de gagner ce match là, même si c’était une opposition interne… Ils ont montré des choses intéressantes. Maintenant il faut le montrer en match. C’est la compétition qui est importante » a déclaré l'entraîneur de l'ASSE.

Green sur le banc, Dreyer aura sa chance