Le PSG accusé de tricherie, il pousse un coup de gueule !

Alexis Brunet

Et une victoire de plus en Ligue 1 pour le PSG. Le club de la capitale est cette fois venu à bout du Stade Rennais samedi (4-1), mais le match a été entaché d’une petite polémique. En conférence de presse, Habib Beye a affirmé que pour lui le premier but des Parisiens n’était pas valable, car le coup franc qui a mené à la réalisation de Barcola a été joué dix mètres plus haut que l’endroit où la faute avait été sifflée.

Le PSG est encore invaincu en Ligue 1. Après la cruelle défaite contre Liverpool mercredi soir, le club de la capitale a relevé la tête ce samedi en venant à bout du Stade Rennais sur le score de quatre buts à un. Bradley Barcola avait ouvert le score pour les Parisiens avant que Gonçalo Ramos n’inscrive le deuxième but et qu’Ousmane Dembélé parachève la victoire parisienne d’un doublé.

Beye peste contre l’arbitrage

Bradley Barcola a donc une nouvelle fois marqué, mais pour Habib Beye, son but n’aurait pas dû être validé. D’après l’entraîneur du Stade Rennais, le coup franc qui amène la réalisation du joueur du PSG a été joué dix mètres plus haut que l’endroit où la faute a été commise. Une irrégularité qui aurait dû forcer l’arbitre de la rencontre à ne pas accorder le but, comme il l’a affirmé en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « Il me dit que mes joueurs ne sont pas prêts. Mais je ne comprends pas qu'un coup franc cinq mètres dans leur terrain soit joué cinq mètres dans le nôtre. Jérémy Jacquet ne peut pas regagner dix mètres par rapport à la situation jouée. Il me dit : ''Vous savez, les touches sont parfois jouées deux ou cinq mètres plus loin''. Ça me paraît étrange, on fait avec cette explication qui ne va pas. »

Un problème d’arbitrage en LDC pour le PSG

Face à Rennes, la pièce est donc retombée du bon côté pour le PSG, mais ce n’était pas le cas mercredi en Ligue des champions. En effet, face à Liverpool, Ibrahima Konaté aurait pu être exclu pour une charge dans le dos de Bradley Barcola qui filait seul au but. L’arbitre de la rencontre avait finalement décidé de ne donner aucun avertissement au défenseur français, ce qui a entraîné des conséquences dramatiques pour les Parisiens par la suite.