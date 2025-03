«Partir en sucette», Rabiot balance sur De Zerbi

Alexis Brunet

Alors que le mercato estival était terminé, l’OM avait tout de même réussi à attirer Adrien Rabiot, qui était libre de tout contrat. À Marseille, l’ancien joueur du PSG a donc fait la connaissance de Roberto De Zerbi, un coach haut en couleur. De l’avis du milieu de terrain, si l’Italien était aujourd’hui sur le terrain, cela pourrait partir en sucette.

L’été dernier, l’OM avait réussi un très joli coup sur le marché des transferts. On ne parle pas d’un joueur, mais plutôt d’un coach. En effet, Pablo Longoria avait attiré Roberto De Zerbi alors que ce dernier était courtisé par de nombreux grands clubs européens.

De Zerbi sort son téléphone, une star dit oui à l'OM !

Longoria a séduit Rabiot également

Après avoir mis la main sur Roberto De Zerbi, Pablo Longoria a donc dû lui offrir un effectif compétitif. Le président de l’OM a réussi quelques jolis coups là encore, comme avec Adrien Rabiot. Le milieu de terrain a posé ses valises gratuitement à Marseille, car il était libre de tout contrat après la fin de son aventure à la Juventus de Turin.

« Ça pourrait partir en sucette »

Depuis quelques mois, Adrien Rabiot cohabite donc avec Roberto De Zerbi à l’OM. Visiblement, le milieu de terrain semble conquis par son coach, même s’il a avoué à DAZN que ce dernier a le sang particulièrement chaud parfois. « Il a le sang chaud. Il nous dit souvent qu’il vient de la rue. On sent que s’il était sur le terrain, ça pourrait partir en sucette. On a envie de le suivre, d’aller avec lui. Un coach comme ça t’as envie d’aller au combat. »