«Le petit copain de Zidane…» : Pierre Ménès balance !

Il y a une vingtaine d’années, l’équipe de France comptait dans ses rangs un certain Zinédine Zidane. Ce dernier a fait le bonheur des Bleus et il partageait notamment le vestiaire avec son grand copain Christophe Dugarry. Toutefois, de nombreux observateurs ont affirmé que si Duga était appelé en sélection, c’était grâce à son amitié avec Zizou. Une vision que ne partage pas du tout Pierre Ménès.

Pendant de nombreuses années, Zinédine Zidane a ébloui l’équipe de France de son talent. L’ancien joueur du Real Madrid a notamment permis aux Bleus de remporter la Coupe du monde en 1998, aux côtés de certains grands joueurs comme Laurent Blanc, Fabien Barthez ou encore Christophe Dugarry.

Dugarry chez les Bleus grâce à Zidane ?

Si la présence de la plupart des joueurs de 1998 en équipe de France ne suscite pas de débat, ce n’est pas le cas de Christophe Dugarry. De l’avis de beaucoup de personnes, l’ancien joueur de l’OM n’était pas très talentueux et il devait sa présence chez les Bleus à son amitié avec Zinédine Zidane. L’ancien consultant de RMC possède de nombreux haters, qui ne cessent de décrédibiliser sa carrière.

« Injuste et réducteur »

Dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a tenu à répondre aux haters de Christophe Dugarry. Le journaliste estime que l’on manque de respect au joueur qu’était l’ancien attaquant de l’OM. « Je pense qu’on manque énormément de respect au joueur de foot qu’était Christophe Dugarry. On a toujours l’impression qu’il était là parce que c’était le petit copain de Zidane, et que c’est extraordinairement injuste et réducteur. » L’intéressé appréciera.