Lamine Yamal : Son salaire colossal est révélé !

Brillant face aux Bleus en demi-finale de Ligue des Nations, Lamine Yamal continue d’impressionner… et de faire parler de lui en dehors du terrain. Prolongé récemment jusqu’en 2031 avec le FC Barcelone, le jeune crack espagnol bénéficie déjà d’un contrat pharaonique, digne des plus grandes stars du football mondial.

Bourreau des Bleus lors de la demi-finale de la Ligue des Nations (5-4), ce jeudi, Lamine Yamal semble bien parti pour concurrencer Ousmane Dembélé dans la course au Ballon d’Or . Un statut qui s’accompagne logiquement d’un salaire colossal, révélé par la presse espagnole lors de sa récente prolongation.

Désormais lié au FC Barcelone jusqu’en 2031, Lamine Yamal dispose d’une clause libératoire fixée à 1 milliard d’euros. Le quotidien espagnol Sport indique également que son salaire annuel s’élève désormais à 8 M€, une somme susceptible d’évoluer selon plusieurs objectifs collectifs et individuels fixés dans le contrat.

Un salaire mirobolant

Selon El Pais, ses performances pourraient faire grimper sa rémunération entre 15 et 20 M€ par an. Et ce n’est qu’un début : à l’image de Lionel Messi à ses débuts, Lamine Yamal verra la partie fixe de son salaire augmenter progressivement au fil des saisons.

Avec 18 buts et 25 passes décisives, toutes compétitions confondues (en club), Lamine Yamal incarne le futur du FC Barcelone.