Lamine Yamal, son remplaçant annoncé au PSG !

La saison dernière, Désiré Doué est progressivement devenu un joueur majeur du PSG, au point d’inscrire un doublé en finale de Ligue des champions face à l’Inter Milan (5-0). L’ancien Rennais affiche un niveau très élevé et selon le champion du monde Patrick Vieira, cela devrait lui permettre de succéder à Lamine Yamal au palmarès du Golden Boy.
Si Ousmane Dembélé a impressionné tous les observateurs la saison dernière, il n’est pas le seul attaquant du PSG à avoir brillé. Luis Enrique dispose de nombreux joueurs de grande classe dans ce secteur, à l’image de Désiré Doué. Malgré ses 20 ans, l’ancien Rennais a réussi à prouver son talent l’année dernière et à progressivement se faire une place dans le onze titulaire de l’entraîneur espagnol.
« Désiré Doué est le meilleur jeune joueur d’Europe »
Désiré Doué impressionne donc, à commencer par Patrick Vieira. Interrogé par Foot Mercato, le champion du monde a exprimé tout le bien qu’il pensait de l’attaquant du PSG. « Désiré Doué est le meilleur jeune joueur d’Europe. Non seulement il a marqué en finale de la Ligue des champions où il a montré tout son talent, mais il avait aussi beaucoup progressé à Rennes et continue sa progression au PSG. Il a traversé une période difficile, mais il a travaillé dur et n’a jamais abandonné. »
Désiré Doué futur Golden Boy ?
Selon Patrick Vieira, Désiré Doué est donc le meilleur jeune joueur d’Europe et cela pourrait lui permettre de mettre la main sur un précieux prix. L’ancien milieu de terrain estime que le joueur du PSG devrait remporter le trophée du Golden Boy 2025 et ainsi succéder à Lamine Yamal, lauréat l’année dernière. « Lamine Yamal ne peut pas être nommé cette année, donc je pense donc que Doué va gagner. C’est un jeune joueur avec beaucoup de talent. Un club doit créer un bon environnement pour apprendre, commettre des erreurs et tirer des enseignements. Désiré Doué est le parfait exemple. Je pense qu’il est le meilleur parmi les meilleurs du monde. »