Lamine Yamal, son remplaçant annoncé au PSG !

Alexis Brunet

La saison dernière, Désiré Doué est progressivement devenu un joueur majeur du PSG, au point d’inscrire un doublé en finale de Ligue des champions face à l’Inter Milan (5-0). L’ancien Rennais affiche un niveau très élevé et selon le champion du monde Patrick Vieira, cela devrait lui permettre de succéder à Lamine Yamal au palmarès du Golden Boy.

Si Ousmane Dembélé a impressionné tous les observateurs la saison dernière, il n’est pas le seul attaquant du PSG à avoir brillé. Luis Enrique dispose de nombreux joueurs de grande classe dans ce secteur, à l’image de Désiré Doué. Malgré ses 20 ans, l’ancien Rennais a réussi à prouver son talent l’année dernière et à progressivement se faire une place dans le onze titulaire de l’entraîneur espagnol.

« Désiré Doué est le meilleur jeune joueur d’Europe » Désiré Doué impressionne donc, à commencer par Patrick Vieira. Interrogé par Foot Mercato, le champion du monde a exprimé tout le bien qu’il pensait de l’attaquant du PSG. « Désiré Doué est le meilleur jeune joueur d’Europe. Non seulement il a marqué en finale de la Ligue des champions où il a montré tout son talent, mais il avait aussi beaucoup progressé à Rennes et continue sa progression au PSG. Il a traversé une période difficile, mais il a travaillé dur et n’a jamais abandonné. »