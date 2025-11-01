Lamine Yamal : Les déclarations qui coûtent cher…

Alexis Brunet

Le 26 octobre dernier, le Real Madrid frappait un grand coup en remportant le premier Clasico de la saison face au FC Barcelone (2-1). Pas très en réussite ce jour-là, Lamine Yamal aurait peut-être joué un mauvais tour à ses coéquipiers. En effet, le joueur de 18 ans avait critiqué les Madrilènes avant le match, ce qui aurait apporté une motivation supplémentaire à l’équipe de Xabi Alonso.

Après une saison dernière très compliquée, le Real Madrid est bien décidé à revenir au premier plan cette année. C’est pour le moment bien parti, puisque les Madrilènes sont premiers de Liga, avec cinq points d’avance sur le FC Barcelone. Les joueurs de Xabi Alonso ont d’ailleurs remporté le premier Clasico de la saison face au Barça le 26 octobre dernier (2-1).

Yamal a motivé le Real Madrid Une victoire importante pour le Real Madrid, qui restait sur quatre défaites de suite face au FC Barcelone. Les Madrilènes ont pu compter sur Kylian Mbappé et Jude Bellingham, entre autres, mais également sur Lamine Yamal. D’après L’Équipe, qui cite plusieurs journalistes, les déclarations de l’attaquant du FC Barcelone avant le match ont servi de motivation supplémentaire aux Merengue. Le joueur de 18 ans s’était montré provocateur, mais cela s’est donc retourné contre lui.