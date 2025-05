La signature qui enflamme le PSG !

La rédaction

Vainqueur d’Arsenal à l’Emirates Stadium grâce à un but précoce d’Ousmane Dembélé, le PSG prend une belle option pour la finale de la Ligue des champions. Alain Roche, ancien joueur et dirigeant du club, se montre confiant, mais appelle à la prudence. Ce mercredi, les Parisiens devront confirmer face à des Gunners qui joueront leur va-tout au Parc des Princes.

Le PSG affrontait Arsenal le 29 avril dernier à l’Emirates Stadium. Une victoire 1-0 des Parisiens grâce à un but d’Ousmane Dembélé en tout début de match. Un scénario idéal pour les hommes de Luis Enrique, qui doivent désormais assurer au match retour, cette fois à domicile. Une qualification leur ouvrirait les portes de la finale de la Ligue des champions, où l’Inter Milan les attend déjà après avoir éliminé le FC Barcelone dans un match historique.

«Je pense que les joueurs auraient signé pour ce score»

Dans une interview accordée à Ouest-France, Alain Roche, ancien joueur et directeur sportif du PSG, s’est montré confiant quant aux chances du club parisien :

«Le scénario est positif. Je pense que les joueurs auraient signé pour ce score à la mi-temps des deux matches. Cependant, rien n’est fait, le but à l’extérieur ne compte plus double. Les Parisiens vont forcément se demander comment aborder ce match. On attaque ? On n’attaque pas ? Mais aujourd’hui, ils ont des certitudes. Ce but d’avance est un vrai avantage, d’autant que ça va obliger Arsenal à prendre des risques et à s’ouvrir un peu plus.»

Le PSG vise la Ligue des champions !

Le PSG ne pouvait rêver meilleur départ dans cette double confrontation, mais le plus dur reste à faire. Ce mercredi soir, les coéquipiers de Kylian Mbappé devront valider leur billet pour ce qui serait seulement la deuxième finale de Ligue des champions de l’histoire du club. Face à eux, des Gunners revanchards comptent bien jouer crânement leur chance.